Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirma la existencia de dos personas relacionadas con la muerte de la joven cuyo cuerpo fue hallado el jueves en su vivienda de Badajoz, donde los bomberos sofocaban un incendio.
| etiquetas: incendio , homicidio , pruebas , detenidos
Tras acceder a la vivienda, lograron sofocar el incendio y, al abrir la puerta de uno de los dormitorios, encontraron ya sin vida a la joven, que presentaba quemaduras en gran parte de su cuerpo y heridas de arma blanca. Todo el piso estaba afectado por el humo, pero los daños por el fuego se concentraban en dos de las estancias.