Dos detenidos por la muerte de un joven de de 21 años a puñaladas en Málaga

La Policía Nacional ha arrestado a dos jóvenes de 23 años tras el fallecimiento de un joven de 21 años en la Alameda de Capuchinos, junto a la oficina de Correos, en Málaga, durante la mañana de este domingo. Ambos detenidos sufrieron heridas en un incidente con arma blanca en el que perdió la vida el joven de 21 años. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a Europa Press que los arrestos se produjeron este domingo por la mañana, después de que la víctima muriera tras ser trasladada al Hospital Regional de Málaga.
| etiquetas: málaga , asesinatos , puñaladas , delincuencia
Como padre me asusta y me preocupa muchísimo la ligereza con la que se toman algunos el hecho de llevar navajas. Quizá habría que imponer penas realmente disuasorias para evitar tragedias como la de la noticia.
Que si, que muchos dirán que puedes salir con un cuchillo de los de casa, pero el tema de las armas blancas debería revisarse un poco
Machetes algo más pero navajas???. Para el bocata, la manzana, o cuchillos para casa.
Es inviable