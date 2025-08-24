edición general
Dos detenidos por la muerte de un joven de de 21 años a puñaladas en Málaga

La Policía Nacional ha arrestado a dos jóvenes de 23 años tras el fallecimiento de un joven de 21 años en la Alameda de Capuchinos, junto a la oficina de Correos, en Málaga, durante la mañana de este domingo. Ambos detenidos sufrieron heridas en un incidente con arma blanca en el que perdió la vida el joven de 21 años. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a Europa Press que los arrestos se produjeron este domingo por la mañana, después de que la víctima muriera tras ser trasladada al Hospital Regional de Málaga.

Narmer #3 Narmer
#2 También nos dieron a Metallica, Guns n’ Roses, Bon Jovi, Europe, Júpiter…
Pertinax #7 Pertinax *
#3 ¿Sabes qué me acojonaría aún más si cabe? Ser el padre de las chiquitas.
Narmer #9 Narmer
#7 Ya te digo. Cuando llegan a estas edades echas de menos la época en la que no se separaban de tu lado más que para ir al cole.
Narmer #1 Narmer
Se ve que lo de llevar navajas vuelve a estar de moda. Ayer, sin ir más lejos, mi hijo salió un rato por la tarde con sus amigos y se pusieron a hablar con unas chicas de unos 14 años. Al poco llegó el macho alfa y sacó una navaja para marcar territorio. Según mi hijo tendría unos 15 años.

Como padre me asusta y me preocupa muchísimo la ligereza con la que se toman algunos el hecho de llevar navajas. Quizá habría que imponer penas realmente disuasorias para evitar tragedias como la de la noticia.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 Yo no salgo de casa sin mi navaja suiza, me ha salvado el culo en inumerables ocasiones.
Narmer #8 Narmer
#4 A este paso estoy por salir con el hacha del Temu, que tiene brújula, sierra, martillo y debe hacer hasta masajes.
Magog #5 Magog
#1 yo soy "generacion de los 80" (nacido en los 70) y desde que tengo uso de razón, cada vez que paso por el puesto de navajas que hay en El Rastro (de Madrid) siempre pienso lo mismo, no tiene puto sentido, y ahí he visto comprar a gente de todas las edades, cuando era chaval de 13 años, chavales de mi edad.
Que si, que muchos dirán que puedes salir con un cuchillo de los de casa, pero el tema de las armas blancas debería revisarse un poco
#6 Katos
#5 es algo imposible..
Machetes algo más pero navajas???. Para el bocata, la manzana, o cuchillos para casa.
Es inviable
