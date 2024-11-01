edición general
Dos detenidos por lanzar explosivos dentro de la sede del PSOE de Cantabria durante un acto de memoria democrática

Uno de los investigados es el hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), que se ha desmarcado de este acto violento: "Es un hecho deleznable que debe ser rechazado sin matices"

#1 rogerillu
Les van a aplicar la ley antiterrorista?
Quel #2 Quel
#1 Depende de las explosiones, deberían.
pepel #3 pepel
#1 Es una venganza por el hijo de la alcaldesa de Bezana.
