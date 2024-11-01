Dos coches voladores chocan en el aire en China y uno estalla en llamas

Dos coches aéreos de Xpeng chocaron entre ellos en el aire la semana pasada durante un vuelo de prueba antes del festival aéreo de la ciudad de Changchun, al noreste de China. Un piloto resultó herido de baja gravedad y el otro tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia.
| etiquetas: automovil , coche , vuelo , accidente
Vamos, que nos tenemos que ir acostumbrando a este tipo de noticias.
Es un dron para personas.
Ya me veo a la penya por Pirineos subiendose con el cacharro al Midi o el Monte Perdido. Uff qué horrible