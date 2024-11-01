edición general
Dos coches voladores chocan en el aire en China y uno estalla en llamas

Dos coches aéreos de Xpeng chocaron entre ellos en el aire la semana pasada durante un vuelo de prueba antes del festival aéreo de la ciudad de Changchun, al noreste de China. Un piloto resultó herido de baja gravedad y el otro tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia.

BurraPeideira_
Un dron tripulado que sale de un coche no es un coche volador. Pare eso tendría que tener ruedas y además volar pero las ruedas se quedan en la tierra.
Grahml
"Xpeng ha dicho que su intención es comercializar 10.000 unidades de este vehículo por año, inicialmente para clientes particulares de China. "



Vamos, que nos tenemos que ir acostumbrando a este tipo de noticias.
jonolulu
A ver cómo se lo explican al seguro
mikhailkalinin
#1 culpable el que dio por detrás, xD xD
mariKarmo
Me he despertado en el 2175?
Meneanauta
Sin ruedas me cuesta considerarlo coche.
Es un dron para personas.

Ya me veo a la penya por Pirineos subiendose con el cacharro al Midi o el Monte Perdido. Uff qué horrible
R2dC
Esto es lo que le faltaba al cyberpunk 2077 para ser realista xD
Khadgar
#7 ¿Qué exploten las cosas, así por las buenas? :troll:
T3rr0rz0n3
A ver, ya le cuesta a muchos conductores manejarse en 2 dimensiones, como para añadir una tercera..
