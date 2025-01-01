Las dos caras del boicot a los festivales de KKR: récords de asistencia pero protesta en los escenarios

A pesar de la tormenta de protestas y cancelaciones por la polémica relación con el fondo de inversión KKR, los festivales musicales en España han registrado este verano cifras récord de asistencia. Miles de personas han llenado escenarios de Sónar, Viña Rock, Arenal Sound o Resurrection Fest, demostrando que el público no ha dejado de acudir masivamente a estos eventos, pese a la implicación del fondo KKR con el genocidio que comete Israel en Gaza.
Y no tienen piso, pero quizás podrían. Claro que puede que si en mi época hubiera habido conciertos igual no me hubiera comprado un piso!
Igual que Eurovisión y la votación del público.
¿ Nadie se da cuenta de lo desconectados de la realidad que están ciertos usuarios de esta web?
"Al bakala se la suda la independencia,
Al bakala se la suda el estado opresor.
El pueblo quiere drogas, el pueblo quiere alcohol, el pueblo quiere sexo, sin pagar mucho mejor"
Por eso ETA. Ohhhh deja alguna discoteca.