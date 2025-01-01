Las dos caras del boicot a los festivales de KKR: récords de asistencia pero protesta en los escenarios

A pesar de la tormenta de protestas y cancelaciones por la polémica relación con el fondo de inversión KKR, los festivales musicales en España han registrado este verano cifras récord de asistencia. Miles de personas han llenado escenarios de Sónar, Viña Rock, Arenal Sound o Resurrection Fest, demostrando que el público no ha dejado de acudir masivamente a estos eventos, pese a la implicación del fondo KKR con el genocidio que comete Israel en Gaza.