Dos buques estadounidenses desplegados en Rota participan en la operación

Dos destructores antimisiles de la Navy desplegados en la base naval de Rota (Cádiz), el USS Roosevelt y el USS Bulkeley, participan en la operación Furia Épica, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán para descabezar al régimen de los ayatolás y eliminar sus capacidades nucleares y misilísticas. Los dos buques, con unos 300 tripulantes cada uno, se han desplazado al Mediterráneo Oriental como parte del despliegue naval puesto en marcha para la ofensiva, según fuentes militares estadounidenses. Sigue en #1
????
www.lavanguardia.com/politica/20230508/8951892/espana-eeuu-firman-acue
España y EEUU firman el acuerdo para ampliar la base de Rota sin pasar por el Congreso
"Estos cinco destructores, dotados de helicópteros y más avanzados que sus antecesores, sustituyeron a los cuatro buques que llegaron a la base de Rota a partir de 2014, en aplicación de un acuerdo alcanzado en 2011 por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con la Administración Obama. En 2022, durante la cumbre de la OTAN en Madrid, el presidente Pedro Sánchez pactó con el estadounidense Joe Biden aumentar hasta seis los destructores lanzamisiles desplegados en la base… » ver todo el comentario
El Consejo de Ministros aprueba el acuerdo con EEUU para la llegada de dos destructores a la Base de Rota
www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Consejo-Ministros-aprueb