Dos buques estadounidenses desplegados en Rota participan en la operación

Dos destructores antimisiles de la Navy desplegados en la base naval de Rota (Cádiz), el USS Roosevelt y el USS Bulkeley, participan en la operación Furia Épica, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán para descabezar al régimen de los ayatolás y eliminar sus capacidades nucleares y misilísticas. Los dos buques, con unos 300 tripulantes cada uno, se han desplazado al Mediterráneo Oriental como parte del despliegue naval puesto en marcha para la ofensiva, según fuentes militares estadounidenses.

ur_quan_master #4 ur_quan_master
No entiendo por qué España no cierra esa pocilga. Lo mínimo para definirse como país soberano es no tener bases militares extranjeras en tu territorio.
tul #5 tul
#4 porque es una colonia gringa sin soberanía alguna
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#5 estamos de prestao.
#4 De hecho ocurre todo lo contrario , pues el gobierno quiere ampliarla para que no se traslade a Maruecos .

www.lavanguardia.com/politica/20230508/8951892/espana-eeuu-firman-acue

España y EEUU firman el acuerdo para ampliar la base de Rota sin pasar por el Congreso
cocolisto #1 cocolisto *
Sigue :

"Estos cinco destructores, dotados de helicópteros y más avanzados que sus antecesores, sustituyeron a los cuatro buques que llegaron a la base de Rota a partir de 2014, en aplicación de un acuerdo alcanzado en 2011 por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con la Administración Obama. En 2022, durante la cumbre de la OTAN en Madrid, el presidente Pedro Sánchez pactó con el estadounidense Joe Biden aumentar hasta seis los destructores lanzamisiles desplegados en la base…   » ver todo el comentario
Bases fuera. Me pregunto por que no ha salido una flotilla para impedir el paso de barcos gringos hacia Irán. Que den la vuelta y se jodan.
jonolulu #9 jonolulu *
Conviene recordar que la presencia de los dos destructores en Rota fue una de las últimas cosas que salieron del Consejo de Ministros en el que participaba Podemos

El Consejo de Ministros aprueba el acuerdo con EEUU para la llegada de dos destructores a la Base de Rota
www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Consejo-Ministros-aprueb
joffer #2 joffer
Lo normal
#8 Gilántropo
Es que hay documentos, tratados y entelequias que el pueblo no entendemos...Con lo fácil que sería decir: "¡Señores!, estamos ayudando a un pederasta asesino con sus caprichos. Uno de estos es, precisamente, echar una cortina de humo sobre lo de su primer adjetivo.
