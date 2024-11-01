edición general
Dos años de cárcel para una funcionaria por cobrar 195.000 € en sobresueldos: su marido era el encargado de las nóminas

El esposo, ya fallecido, incrementó durante doce años la retribución que les correspondía tanto a él mismo como a la condenada

#1 Marisadoro *
SMS => Servicio Murciano de Salud
#2 diablos_maiq
#1 Ya me extrañaba que no fuera del Whatsapp...
millanin #4 millanin
#1 Que raro que no lo ascendieran. No habrá repartido.
#3 Quillotro
Y luego tanto follón con el pobre Ábalos por cuatro sobrecitos... Si es que hay una doble vara de medir, jajajaja
#5 tobruk1234
12 años y nadie se dio cuenta hasta que la palmo el marido, pedazo de control tienen en murcia menos mal que alli gobierna la derecha.
