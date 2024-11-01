·
8
meneos
47
clics
Dos años de cárcel para una funcionaria por cobrar 195.000 € en sobresueldos: su marido era el encargado de las nóminas
El esposo, ya fallecido, incrementó durante doce años la retribución que les correspondía tanto a él mismo como a la condenada
|
etiquetas
:
estafa
,
sms
,
sobresueldos
,
fraude
7
1
0
K
87
actualidad
5 comentarios
7
1
0
K
87
actualidad
#1
Marisadoro
*
SMS => Servicio Murciano de Salud
1
K
27
#2
diablos_maiq
#1
Ya me extrañaba que no fuera del Whatsapp...
0
K
10
#4
millanin
#1
Que raro que no lo ascendieran. No habrá repartido.
1
K
27
#3
Quillotro
Y luego tanto follón con el pobre Ábalos por cuatro sobrecitos... Si es que hay una doble vara de medir, jajajaja
0
K
13
#5
tobruk1234
12 años y nadie se dio cuenta hasta que la palmo el marido, pedazo de control tienen en murcia menos mal que alli gobierna la derecha.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
