Dos activistas vandalizan la fachada de la Sagrada Familia en respuesta a los incendios

Dos personas han vandalizado la fachada de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona a primera hora de la mañana de este 31 de agosto. Tal y como se puede apreciar en las imágenes difundidas por una plataforma activista, los dos individuos han rociado un bote de tinte sobre una de las columnas del histórico edificio, donde han mostrado su indignación contra el Gobierno ante la inacción por los incendios que azotan al país en los últimos meses y la gestión del cambio climático. Ambos activistas pertenecen al movimiento Futuro Vegetal.

Estos no son activistas. Son vándalos. Es igual que el tema del "es humor, no un insulto". Pues lo mismo.

No te puedes coger la bandera del "activismo" para justificar cualquier destrozo al igual que no te puedes coger otras "banderas" para justificar según qué cosas.

Mira los que justamente hoy salen en barco hacia Gaza. Qué han destrozado esa gente? esos sí son activistas.
"Futuro vegetal" lo imaginaba :palm:

Los idiotas que con la excusa del Cambio Climático quieren vender SU solución, e imponer su moralidad como si fuera la única solución posible. Integristas religiosos de toda la vida.
Terroristas del zumo de remolacha.
Subnormales, no activistas
Creo que se pueden reivindicar las cosas sin atentar a la belleza arquitectónica; una pancarta habría valido por ejemplo. y hubiese llamado la atención de la misma manera. No estoy de acuerdo con ese acto.
Dos payasos que tendrían que haber hecho las pintadas en algún edificio relacionado con la gestión de incendios, que coño tendrá que ver la Sagrada Familia con los incendios.....
Pues no os parece que algunos activistas han tomado la postura del "cuanto más joda, mejor"???
El otro día veía un comentarista que me gusta bastante, decir que poco a poco, vamos subiendo la violencia y que los diferentes bandos van escalando...
Y esa dinámica no pinta nada bien...
#9 No dices que el comentarista es Juan Soto Ivars para que no te voten negativo.
Si lo hacen en madrid, x pais europeo: activistas, heroes de la revolucion
Lo hacen en Barcelona: vandalos, idiotas
