Dos activistas vandalizan la fachada de la Sagrada Familia en respuesta a los incendios

Dos personas han vandalizado la fachada de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona a primera hora de la mañana de este 31 de agosto. Tal y como se puede apreciar en las imágenes difundidas por una plataforma activista, los dos individuos han rociado un bote de tinte sobre una de las columnas del histórico edificio, donde han mostrado su indignación contra el Gobierno ante la inacción por los incendios que azotan al país en los últimos meses y la gestión del cambio climático. Ambos activistas pertenecen al movimiento Futuro Vegetal.