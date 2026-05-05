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Dormir mal envejece: por qué el sueño es uno de los factores clave de la longevidad
Investigaciones recientes muestran que quienes descansan mal presentan una mayor diferencia entre la edad biológica y la cronológica del cerebro, determinada por biomarcadores
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#1
pepel
Dormir más es como morir a plazos. Le quitas tiempo a vivir.
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#2
Glidingdemon
La edad para el sueño es un plus, conozco mayores, yo ya calzo 58, que se acuestan a las 9 se levantan a las 5, se pongan una siesta a las 11 comen a la 1 y se pegan otra siesta hasta las 5 y vuelta a empezar a las 9, dormir por la noche no es sinónimo de dormir más, mi suegro duerme más que yo, y eso que yo me pegó una siesta de una hora.
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