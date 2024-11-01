·
8
meneos
85
clics
DOOMscroll
Un juego de marcianitos al que se juega únicamente haciendo scroll.
tecnología
3 comentarios
#1
capitan.meneito
I just Doomscrolled 593 meters and killed 259 monsters. How far can you get?
gisnep.com/doomscroll
0
K
10
#2
Macadam
Increíblemente simple, increíblemente adictivo
0
K
8
#3
Estoeslaostia
Y ahora quien curra?
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
