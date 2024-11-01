edición general
DOOMscroll

Un juego de marcianitos al que se juega únicamente haciendo scroll.

capitan.meneito
I just Doomscrolled 593 meters and killed 259 monsters. How far can you get?
gisnep.com/doomscroll
Macadam
Increíblemente simple, increíblemente adictivo :hug:
Estoeslaostia
Y ahora quien curra?
