'Doom scroll', un documental sobre por qué hoy triunfa la miseria humana

La miseria humana ha sido el factor más decisivo para el engagement en RRSS. Y como consecuencia de ese cambio tecnológico, la sociedad va detrás, convirtiéndose en una caterva de desgraciados. Primero es el cambio tecnológico y luego, el social. Esta máxima para entender el mundo es fundamental tenerla clara porque hay quien piensa que es al revés y no da una. Estos son algunos de los motivos que explican el actual auge de los fascismos en todo el mundo. Nada muy alejado del experimento de los perros de Pávlov.