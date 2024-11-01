edición general
'Doom scroll', un documental sobre por qué hoy triunfa la miseria humana

La miseria humana ha sido el factor más decisivo para el engagement en RRSS. Y como consecuencia de ese cambio tecnológico, la sociedad va detrás, convirtiéndose en una caterva de desgraciados. Primero es el cambio tecnológico y luego, el social. Esta máxima para entender el mundo es fundamental tenerla clara porque hay quien piensa que es al revés y no da una. Estos son algunos de los motivos que explican el actual auge de los fascismos en todo el mundo. Nada muy alejado del experimento de los perros de Pávlov.

Bastan diez minutos hablando con cualquier empresario/inversor tecnológico exitoso para saber por qué.
