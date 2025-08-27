edición general
Donna Summer se puso en la piel de Marilyn Monroe y consiguió 22 convincentes orgasmos en ‘Love to love you baby’

En 1969, Jane Birkin y Serge Gainsbourg escandalizaron al mundo con Je t'aime... moi non plus. Poco más de un lustro después, Donna Summer imitaba el sensual ‘hit’ francés. Tumbada en el suelo del estudio, a oscuras – como le había pedido Giorgio Moroder – grabó Love to love you baby simulando un acto sexual con 22 convincentes orgasmos. Mientras lo hacía, la reina de la música disco fantaseaba con su novio y se imaginaba que era Marilyn Monroe. La canción, de casi 17 minutos de duración, ocupó la cara A completa de su segundo LP.

