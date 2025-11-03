edición general
3 meneos
5 clics

Donna Godchaux-MacKay, exvocalista de Grateful Dead, fallece a los 78 años

Según un comunicado, la cantante, quien también fue corista de Elvis Presley, falleció el domingo en Nashville, Tennessee, tras una “larga lucha contra el cáncer”. “Era un alma dulce y de una belleza entrañable, y todos los que la conocimos compartimos su dolor. La familia solicita privacidad en estos momentos de duelo. Como dijo Robert Hunter, letrista de los Grateful Dead: 'Que los cuatro vientos la lleven sana y salva a casa'”, reza el comunicado. es.wikipedia.org/wiki/Donna_Jean_Godchaux

| etiquetas: donna godchaux-mackay , fallece , grateful dead
3 0 0 K 34 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 34 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Estara agradecido.
0 K 14
ewok #3 ewok
#1 Será "agradecida".
Agradecido Jerry, en todo caso.
gl.wikipedia.org/wiki/Jerry_Garcia
www.youtube.com/watch?v=L2UMCyny7mY
1 K 26

menéame