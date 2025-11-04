¿Dónde prosperan las empresas en Europa y dónde apenas sobreviven?  

En 2023, la Unión Europea tenía más de 33 millones de empresas activas, según Eurostat. Ese año se crearon 3,5 millones, mientras que cerraron 2,8. Esto equivale a una tasa de natalidad del 10,5% y una tasa de mortalidad del 8,5%.Entre 31 países, la tasa de mortalidad fue superior a la de natalidad en ocho. Entre estos ocho, Estonia registró la mayor brecha negativa, con una diferencia de 13,2 puntos porcentuales, lo que significa que cerraron casi el doble de empresas de las que abrieron (23.544 frente a 45.389).