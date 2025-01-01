edición general
"¿A dónde nos vamos? ¿Nos lanzamos al mar?": la desesperación de los gazatíes ante el plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza

"¿A dónde nos vamos? ¿Nos lanzamos al mar?": la desesperación de los gazatíes ante el plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza

Los habitantes de Gaza están conmocionados por la decisión de Israel de "tomar el control" de la ciudad más grande de la Franja. Aunque el anuncio del gabinete de seguridad israelí sobre Ciudad de Gaza no fue una sorpresa, algunos se aferraban a la esperanza de un "milagro" que los librara de lo que consideran una nueva pesadilla. Ahora, temen que tendrán que volver a desplazarse en un momento en el que el hambre y dos años de guerra les han arrebatado las fuerzas, al punto que muchos dicen que no van a volver a huir hacia el sur.

#1 marcotolo
no se deberia respetar la propiedad israeli en cualquier parte del mundo,
al igual que ellos hacen con las de gaza
#3 sotillo
#1 Que Europa, que presume de la defensa de los derechos humanos y de la democracia, no estalle en una resolución contundente contra este genocidio es una atrocidad que solo tiene un nombre y es la de estar vendidos al poder sionista,cooperar con el genocidio y pretenderá dar lecciones a Putin o cualquier otro sátrapa que utilice la fuerza para conquistar territorios
Están destruyendo a Europa para el beneficio de unos pocos
Basta ya
#5 Supercinexin
Tranquilos, BBC. Ahora mismo el judío sionista Starmer, acompañado de su mujer judía y sionista también, hará unas declaraciones contundentes contra éstas medidas de Netanyahu, garantizando que si para finales de año Israel sigue intentando ocupar la Franja de Gaza el Reino Unido de la Gran Bretaña se verá obligado a tomar medidas muy serias, como por ejemplo hacer una dura declaración de desacuerdo con dicha ocupación, en su Parliament.
#2 pepel
Directos al holocausto, no les queda otra.
#4 sotillo
#2 Eso ya está pasando, pero como a los nazis, el proceso les parece lento y necesitan la “La solución final” ya
#6 silvano.jorge
No, no tienen permitido entrar al mar...
