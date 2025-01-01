"¿A dónde nos vamos? ¿Nos lanzamos al mar?": la desesperación de los gazatíes ante el plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza

Los habitantes de Gaza están conmocionados por la decisión de Israel de "tomar el control" de la ciudad más grande de la Franja. Aunque el anuncio del gabinete de seguridad israelí sobre Ciudad de Gaza no fue una sorpresa, algunos se aferraban a la esperanza de un "milagro" que los librara de lo que consideran una nueva pesadilla. Ahora, temen que tendrán que volver a desplazarse en un momento en el que el hambre y dos años de guerra les han arrebatado las fuerzas, al punto que muchos dicen que no van a volver a huir hacia el sur.