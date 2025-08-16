El Donbás, reclamo de Putin innegociable para amarrar el área de influencia histórica de Rusia

La región oriental del Donbás, en la frontera con Rusia y compuesta por las provincias de Lugansk y Donetsk, es una de las exigencias de Putin para negociar un alto el fuego en Ucrania. Desde 2014, está latente en esta zona un conflicto armado entre el ejército de Kiev y las milicias separatistas apoyadas por Moscú. Aquel año, en el que también Rusia se anexionó Crimea, se firmó en Minsk un primer acuerdo para un alto el fuego en la zona que ha quedado en papel mojado junto con el que se selló un año después
Putin: «Cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en aquel entonces no habría guerra... en efecto, así sería. Puedo confirmarlo.»
x.com/EricLDaugh/status/1956492604259905850
Lo demás le importa un carajo
Cualquiera con dos dedos de frente sabe que la única finalidad de esta guerra es que Putin pueda quedarse con los territorios ucranianos ocupados...