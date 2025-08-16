edición general
El Donbás, reclamo de Putin innegociable para amarrar el área de influencia histórica de Rusia

El Donbás, reclamo de Putin innegociable para amarrar el área de influencia histórica de Rusia

La región oriental del Donbás, en la frontera con Rusia y compuesta por las provincias de Lugansk y Donetsk, es una de las exigencias de Putin para negociar un alto el fuego en Ucrania. Desde 2014, está latente en esta zona un conflicto armado entre el ejército de Kiev y las milicias separatistas apoyadas por Moscú. Aquel año, en el que también Rusia se anexionó Crimea, se firmó en Minsk un primer acuerdo para un alto el fuego en la zona que ha quedado en papel mojado junto con el que se selló un año después

plutanasio #1 plutanasio
Putin no quiere la paz, quiere la victoria.
#2 Grahml *
#1 Para Trump, esta declaración de Putin, ya es la única "victoria" que andaba buscando:

Putin: «Cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en aquel entonces no habría guerra... en efecto, así sería. Puedo confirmarlo.»

x.com/EricLDaugh/status/1956492604259905850


Lo demás le importa un carajo
ehizabai #3 ehizabai
#1 Y la va a tener, parece.
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#1 Evidentemente, lo q pasa en toda guerra....
Suigetsu #5 Suigetsu
#1 Pues cuando vas ganando la guerra es lo que se suele pedir.
pitercio #6 pitercio
Y si no espabilan, el reemplazo de Felonsky tendrá que negociar el área agrícola desmilitarizada y la salida al mar tras perder Odessa.
Fartón_Valenciano #8 Fartón_Valenciano
"El presidente ruso intenta recuperar el área de influencia del imperio zarista y que fue de la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Rusia se considera una gran potencia y exige que el mundo la reconozca como tal", explica Florentino Portero, profesor de Historia Contemporánea de la UNED y analista senior de relaciones internacionales en la Fundación Civismo."

Cualquiera con dos dedos de frente sabe que la única finalidad de esta guerra es que Putin pueda quedarse con los territorios ucranianos ocupados...
antesdarle #7 antesdarle
"Si en las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania se accede a que Rusia se quede con los territorios ocupados iniciará nuevas campañas más adelante en otros espacios que fueron en su momento de su influencia".
