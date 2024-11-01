edición general
1 meneos
11 clics

Donald Trump, triste por no recibir un regalo en el Día de la Madre

Durante el pasado Día de la Madre nadie en toda la Casa Blanca se acordó de regalar algún detalle al líder norteamericano. Su reacción os sorprendera.

| etiquetas: trump , megalómanos , humor , eeuu
1 0 0 K 10 ocio
2 comentarios
1 0 0 K 10 ocio
themarquesito #2 themarquesito
Es coña, pero podría pasar. Me imagino perfectamente a Trump diciendo "¿por qué no recibo yo un regalo el Día de la Madre? Gracias a mí, Melania es madre, tendría que agradecérmelo"
0 K 20
pepel #1 pepel
Aquella que estaba enamorada del rey de inglaterra.
0 K 19

menéame