Donald Trump, sobre la tensión política en EEUU: «Los radicales de derechas sólo quieren erradicar el crimen. La extrema izquierda es el problema»

Donald Trump, sobre la tensión política en EEUU: «Los radicales de derechas sólo quieren erradicar el crimen. La extrema izquierda es el problema»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra la izquierda radical durante una entrevista en la cadena Fox News, asegurando que son «el verdadero problema» en el país y acusándoles de ser «viciosos, horribles y políticamente astutos». El expresidente ha contrastado la actitud de los radicales de derecha con la de la izquierda, señalando que, en su opinión, los primeros reaccionan por preocupación ante la inseguridad y la inmigración, mientras que los segundos impulsan una agenda ideológica que divide a la nación.

7 comentarios
Supercinexin
La extrema izquierda siempre ha sido el problema. Ni judíos, ni musulmanes, ni negros, ni latinos: los putos rojos. Puedes ser de cualquiera de esas etnias, como Netanyahu, los Talibanes, Kanye West o Marco Rubio, y llevarte de puta madre con los fascistas: sólo tienes que ser uno de ellos. En el fondo los fascistas sólo quieren que les amen, y matar a muchos rojos, nada más, el resto es sólo atrezzo.
1 K 36
Kamillerix
Su p**a madre se lo explicó.{0x1f417}
2 K 32
lib_free
Bueno razón no le falta, el problema viene cuando abortar es un crimen, ser transexual es un crimen, ser profesor y enseñar que todos merecemos respeto es un crimen etc etc
1 K 15
BlackDog
#1 Media verdad, bulo y bulo

Felicidades, seguramente te llenaran de positivos y a mi de negativos

Abortar es un crimen dependiendo del estado

Ser transexual no es un crimen

Ser profesor e inculcar valores de igualdad no es un crimen
0 K 5
lib_free
#4 Ser transexual y hablar abiertamente de transexualidad en la escuela (algo que es una realidad) si es un crimen, tienes que vivir en silencio.

Dentro de los valores de igualdad estan el respeto a las decisiones ajenas, si decides cambiar tu nombre es tu decision y te la deben respetar, hay leyes en algunos estados que te impiden ser quien tu decidas, y ponerte el nombre que tu decidas, si no puedes llamarte como a ti te de la gana, como se le llama a eso?

Se prohiben terapias hormonales…
0 K 7
soberao
Es falso que un radical de derechas quiera erradicar el crimen, es al revés, quieren ver el mundo arder para salir ellos a rematar a los que salgan de las cenizas.
Son como los de Israel que solo han esperado para que Hamas se moviera para entrar a saco a exterminarlos a todos.
Un fascista como Trump gana más cuanto más delincuencia haya, como los de Desokupa que cuanta más ocupación más dinero ganan y más protagonismo tiene.
Y un partido nazi gana mas votos cuanto más emigración haya, es su negocio la inmigración como forma vida.
0 K 14
puta
Totalmente de acuerdo. No pasa nada por empezar a ilegalizar partidos de extrema izquierda, que son básicamente organizaciones terroristas.
0 K 6

