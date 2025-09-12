Donald Trump, sobre la tensión política en EEUU: «Los radicales de derechas sólo quieren erradicar el crimen. La extrema izquierda es el problema»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra la izquierda radical durante una entrevista en la cadena Fox News, asegurando que son «el verdadero problema» en el país y acusándoles de ser «viciosos, horribles y políticamente astutos». El expresidente ha contrastado la actitud de los radicales de derecha con la de la izquierda, señalando que, en su opinión, los primeros reaccionan por preocupación ante la inseguridad y la inmigración, mientras que los segundos impulsan una agenda ideológica que divide a la nación.
| etiquetas: extrema derecha , extrema izquierda , trump , eeuu , viciosos
Felicidades, seguramente te llenaran de positivos y a mi de negativos
Abortar es un crimen dependiendo del estado
Ser transexual no es un crimen
Ser profesor e inculcar valores de igualdad no es un crimen
Dentro de los valores de igualdad estan el respeto a las decisiones ajenas, si decides cambiar tu nombre es tu decision y te la deben respetar, hay leyes en algunos estados que te impiden ser quien tu decidas, y ponerte el nombre que tu decidas, si no puedes llamarte como a ti te de la gana, como se le llama a eso?
Se prohiben terapias hormonales… » ver todo el comentario
Son como los de Israel que solo han esperado para que Hamas se moviera para entrar a saco a exterminarlos a todos.
Un fascista como Trump gana más cuanto más delincuencia haya, como los de Desokupa que cuanta más ocupación más dinero ganan y más protagonismo tiene.
Y un partido nazi gana mas votos cuanto más emigración haya, es su negocio la inmigración como forma vida.