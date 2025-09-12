Donald Trump, sobre la tensión política en EEUU: «Los radicales de derechas sólo quieren erradicar el crimen. La extrema izquierda es el problema»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra la izquierda radical durante una entrevista en la cadena Fox News, asegurando que son «el verdadero problema» en el país y acusándoles de ser «viciosos, horribles y políticamente astutos». El expresidente ha contrastado la actitud de los radicales de derecha con la de la izquierda, señalando que, en su opinión, los primeros reaccionan por preocupación ante la inseguridad y la inmigración, mientras que los segundos impulsan una agenda ideológica que divide a la nación.