Donald Trump renombra el «Ministerio de Agricultura» como «Ministerio de las Dobles Whoppers» (Fr)

Tras cambiar el nombre del «Ministerio de Defensa» por el de «Ministerio de Guerra», Donald Trump acaba de cambiar también el nombre del Ministerio de Agricultura. Reportaje. Una iniciativa destinada a dar a conocer internacionalmente el «saber hacer milenario de los agricultores estadounidenses en materia de comida rápida». «Agricultura, eso lo quiere decir todo y nada. Tenemos los bueyes más viriles del mundo, las hamburguesas más grasientas del planeta y eso no se reflejaba en absoluto en el título», criticó el presidente Donald Trump.

etiquetas: doble whopper , ministerio de agricultura , eeuu , trump
comentarios
TomCollins #1 TomCollins
Espero que esta noticia sea de El Mundo Today francés...
themarquesito #2 themarquesito
#1 Le Gorafi y Ouestgramme son dos medios franceses similares a El Mundo Today o The Onion, aunque a veces se parecen demasiado a la realidad
Kantinero #4 Kantinero
#1 Exacto
salchipapa77 #5 salchipapa77
#1 Le Gorafi es Le Figaro de AliExpress.
Aokromes #6 Aokromes
#1 esta en ocio xD
Asimismov #3 Asimismov *
Tenemos los bueyes más viriles del mundo,
Pues habrá que añadir otra letra a los LGTBI+ que se corresponda con bueyes viriles, porque los bueyes no son viriles y si son viriles no son bueyes.
menéame