edición general
5 meneos
155 clics

Donald Trump publicó un video generado por IA sobre la muerte de Charlie Kirk en su cuenta oficial X [ING]  

Donald Trump publicó un video generado por IA sobre la muerte de Charlie Kirk en su cuenta oficial X

| etiquetas: charlie , kirk , trump , ia
4 1 0 K 54 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
powernergia #1 powernergia
Trump ha muerto ya, esto es lo que tendremos a partir de ahora.
0 K 12
#2 Madmaxi
Que ha podido fallar, a mi me salio bien el fake....
0 K 6

menéame