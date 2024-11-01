Donald Trump prometió liberar el petróleo estadounidense. Un año después, los bajos precios están afectando a los productores de Texas (ENG)

El presidente Donald Trump prometió «perforaremos, amigos, perforaremos» durante su discurso de investidura en 2025. Pero este grito de guerra para las empresas petroleras entraba en conflicto con otra prioridad más importante para el nuevo presidente: reducir los precios del petróleo, lo que desalienta la perforación y merma los beneficios. Un año después, la industria petrolera de Texas está perdiendo fuerza, ya que las mayores empresas petroleras de Houston están destruyendo miles de puestos de trabajo.