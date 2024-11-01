edición general
Donald Trump prohíbe la universidad tras el asesinato de Charlie Kirk

«La violencia política de la izquierda radical se ha cobrado demasiadas vidas», ha declarado hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk durante un acto en la Utah Valley University. El mandatario se ha comprometido a prohibir el acceso de la ciudadanía norteamericana a la universidad para «detener esta lacra».

| etiquetas: trump , universidad , tiroteo
#4 Leon_Bocanegra
El paso siguiente será prohibir también las escuelas. «Mueren muchos niños en centros escolares. Los padres saben que son sitios peligrosos y vamos a prohibirlos también», ha dicho. De momento, ha ordenado que se instalen detectores de libros de texto en este tipo de recintos


xD xD xD
themarquesito #5 themarquesito
No tardará en hacer algo parecido
WcPC #2 WcPC
Ostia...
Casi me lo trago..
Que cabrones, esta gente es muy buena redactando una noticia...
xD
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Reír, reír, pero estamos más cerca de lo que parece.
ostiayajoder #7 ostiayajoder
#6 Ya estan diciendo en USA, los fascistas MAGAs, que hay que prohibir 'la izquierda' asi en indefinido.

Ojala lo hagan PRONTO.

Quiero decir: no tengo ninguna duda de que lo van a hacer: cuanto antes lo hagan mejor, a ver si antes de elecciones aqui y nos evitamos el que, ademas de en USA, ocurra aqui.
efectogamonal #8 efectogamonal
Joder la he comido hasta el puto fondo :foreveralone: {0x1f525}
#3 cocococo
Pensé que era una noticia del MundoToday.
menéame