Donald Trump ordena retirar la vigilia por la paz que lleva 44 años frente a la Casa Blanca [ENG]

Una de las vigilias por la paz más antiguas del mundo podría estar en riesgo después de que Donald Trump ordenara “quitarla”. La Vigilia por la Paz de la Casa Blanca, instalada cerca de la residencia presidencial desde 1981, es una pequeña carpa atendida las 24 horas como símbolo de la lucha por la paz y el desarme global. Rodeada de varios carteles contra la guerra, la tienda azul fue calificada de “molesta a la vista” por un periodista del medio conservador Real America’s Voice, que le preguntó a Trump por ella.