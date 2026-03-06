edición general
Donald Trump el Mortífero Invasor

Donald Trump el Mortífero Invasor

Una recopilación de montajes sobre la figura de Donald Trump, el que quiere impulsar la Paz en el mundo invadiendo los países que no son de su agrado.

freeclimb
Trump amenaza a Irán con un “golpe muy duro” este sábado: “Barajamos la destrucción total”

A.more
Que lastima que a estos hijos de puta no los revienten y el mundo sea mejor. Este payaso es que ha provocado junto al genocida miles de muertos inocentes. Un par de cerdos que quisiera ver reventados
laruladelnorte
Totalmente descriptivas del matón y sus lameculos.
