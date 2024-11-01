Donald Trump Jr. : «Hoy duermo en casa de papá» [ENG]  

A Donald Trump Jr. le tuvieron que recordar que la Casa Blanca no era “la casa de su padre” después de decir que iba a “quedarse a dormir” con el comandante en jefe. El lunes, el hijo del presidente compartió un vídeo saliendo del Marine One con equipaje para pasar una estancia en la Casa Blanca. “Hoy duermo en casa de papá”, escribió en X. “Nunca deja de ser surrealista poder presenciar esta increíble parte de lo que representa Estados Unidos. Es un auténtico honor”.