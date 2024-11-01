·
4
meneos
11
clics
Donald Trump invita al presidente Petro a reunirse en la Casa Blanca tras llamada telefónica; ¿reconciliación entre mandatarios?
La información fue confirmada por el propio Donald Trump a través de sus redes sociales.
etiquetas
trump
petro
venezuela
colombia
3
1
0
34
politica
8 comentarios
politica
#1
Ferran
Es una trampa
6
65
#3
Jacusse
#1
lo pensé también!
1
23
#5
Ferran
#3
Dramatización:
0
13
#8
WcPC
#1
Hombre, si va es bastante capullo.
0
11
#7
OrialCon_Darkness
Yo de petro no iba, que conociendo al zanahorio, igual no vuelve a casa.
1
26
#2
Jacusse
Más del tema
www.elpais.com.co/colombia/gustavo-petro-y-donald-trump-han-hablado-di
0
10
#6
drstrangelove
Esto es como cuándo te llaman de la policía para que vayas a comisaría y aclarar "algunas cosillas o papeles". Mejor no vayas que terminas detenido y acusado de cualquier cosa...
0
10
#4
Yuiop
Y le invitará a hacer una visita a la embajada de Arabia Saudí.
0
7
