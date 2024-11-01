edición general
Donald Trump invita al presidente Petro a reunirse en la Casa Blanca tras llamada telefónica; ¿reconciliación entre mandatarios?

La información fue confirmada por el propio Donald Trump a través de sus redes sociales.

comentarios
Ferran #1 Ferran
Es una trampa :-S
#3 Jacusse
#1 lo pensé también!
Ferran #5 Ferran
#3 Dramatización:  media
WcPC #8 WcPC
#1 Hombre, si va es bastante capullo.
OrialCon_Darkness #7 OrialCon_Darkness
Yo de petro no iba, que conociendo al zanahorio, igual no vuelve a casa.
#6 drstrangelove
Esto es como cuándo te llaman de la policía para que vayas a comisaría y aclarar "algunas cosillas o papeles". Mejor no vayas que terminas detenido y acusado de cualquier cosa...
Yuiop #4 Yuiop *
Y le invitará a hacer una visita a la embajada de Arabia Saudí.
