Donald Trump explota contra la NFL con comentario homófobo: "Hace que el futbol americano sea afeminado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó de "ridícula" la nueva regla para los 'kickoff' empleada por la NFL desde esta temporada y dijo que contribuye a que el fútbol americano sea "afeminado". La NFL tiene que deshacerse de esa ridícula nueva regla de 'kickoff'. ¿Cómo pueden implementar un cambio tan grande y radical con tanta facilidad y rapidez? Es al menos tan peligrosa como la patada inicial 'normal' y se ve fatal", dijo Trump en la red social Truth Social. "El balón se mueve, pero los jugadores no, justo lo contrario”