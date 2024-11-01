edición general
Donald Trump explota contra la NFL con comentario homófobo: "Hace que el futbol americano sea afeminado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó de "ridícula" la nueva regla para los 'kickoff' empleada por la NFL desde esta temporada y dijo que contribuye a que el fútbol americano sea "afeminado". La NFL tiene que deshacerse de esa ridícula nueva regla de 'kickoff'. ¿Cómo pueden implementar un cambio tan grande y radical con tanta facilidad y rapidez? Es al menos tan peligrosa como la patada inicial 'normal' y se ve fatal", dijo Trump en la red social Truth Social. "El balón se mueve, pero los jugadores no, justo lo contrario”

etiquetas: trump , afeminado , homofobia , fútbol americano
Eibi6
Trump se ofrecerá a pagar todas las multas e indemnizaciones de exjugadores por daños cerebrales permanentes? Por que es de lo que va este cambio de reglamento, de evitar a futuro arruinar la liga por joderle la vida a los jugadores
pitercio
#3 les ofrecerá cambiar la ley para que puedan llevar armas al partido.
Khadgar
#3 Tampoco es para tanto. Él lleva con daño cerebral permanente desde que nació y, ahí está: presidente de los estados arrejuntados de América.
Sergio_ftv
Pues él no tiene mucha pinta de machote viril, sobre todo por eso que se hace en el pelo, la de tiempo que debe emplear delante del espejo, si es que no tienen algún vasallo que se lo haga.
alamajar
#1 es mas, parece una señora mayor amargada de pueblo.
