Donald Trump y Cristiano Ronaldo: la reunión que culminó con un extraño video de IA

“Mi hijo es un gran fan de Ronaldo”, dijo Trump, entre risas, en su discurso a los comensales. “Y Barron pudo conocerlo, y creo que ahora respeta un poco más a su padre, solo por el hecho de que se lo presenté”. Un Trump generado por IA, y bastante móvil, incluso gira sobre su talón para interceptar el balón de fútbol antes de patearlo hacia el espectador. La pantalla se rompe y pone fin a la extraña escena. Trump publicó el video a las 5:48 a. m. en Truth Social, justo dos días después de que el Ronaldo de la vida real visitara la Casa Blanca.