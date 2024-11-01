edición general
2 meneos
88 clics
Donald Trump y Cristiano Ronaldo: la reunión que culminó con un extraño video de IA

Donald Trump y Cristiano Ronaldo: la reunión que culminó con un extraño video de IA

“Mi hijo es un gran fan de Ronaldo”, dijo Trump, entre risas, en su discurso a los comensales. “Y Barron pudo conocerlo, y creo que ahora respeta un poco más a su padre, solo por el hecho de que se lo presenté”. Un Trump generado por IA, y bastante móvil, incluso gira sobre su talón para interceptar el balón de fútbol antes de patearlo hacia el espectador. La pantalla se rompe y pone fin a la extraña escena. Trump publicó el video a las 5:48 a. m. en Truth Social, justo dos días después de que el Ronaldo de la vida real visitara la Casa Blanca.

| etiquetas: barron trump , trump , cristiano ronaldo , ia , video , balon , agilidad
2 0 0 K 40 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 40 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Oficialmente Ronaldo mide 6 pies y 2 pulgadas (188cm) y el informe médico de abril de Trump decía que media 6'3' (190.5 cm)
xD

@themarquesito ni al médico le cuenta la verdad xD xD  media
4 K 66
themarquesito #2 themarquesito
#1 Ya había dicho que literalmente no le dice la verdad ni al médico. Pedro Sánchez oficialmente mide 1,90, y aquí podemos ver que mide más que Trump.  media
1 K 29
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 Perro llevaría alzas :troll:
0 K 20
Dragstat #4 Dragstat *
#1 normalmente los famosos que viven de su imagen pública tiene la altura inflada, además Trump es un anciano, seguramente mide menos que hace años. Dicho esto esa foto sorprende bastante por qué Ronaldo también está inflado y su altura real es posible que esté más cerca de 1,85 que de 1,88. Los futbolistas suelen hacer el truco de medirse con las botas de tacos puestas.
0 K 20

menéame