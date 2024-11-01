edición general
6 meneos
194 clics
Donald Trump y un caballo de la Guardia Real protagonizaron un momento escatológico en Reino Unido: el video del "saludo especial" que se viralizó en redes

Donald Trump y un caballo de la Guardia Real protagonizaron un momento escatológico en Reino Unido: el video del "saludo especial" que se viralizó en redes  

Un caballo de la guardia real hace sus necesidades al pasar justo delante de Donald Trump, el rey Carlos III y sus respectivas esposas.

| etiquetas: donald trump , caballo , guardia real , caballo , momento , escatológico
5 1 0 K 82 ocio
11 comentarios
5 1 0 K 82 ocio
oghaio #1 oghaio
Quizá se vea mejor aquí: www.instagram.com/reel/DOyZ6wnkazw/
0 K 20
Antipalancas21 #10 Antipalancas21 *
Se cago en los cuatro, les dejo un buen perfume oloroso.
0 K 20
pitercio #9 pitercio
Ese caballo me representa :troll:
0 K 12
vicvic #6 vicvic
¿Esto es una noticia? ¿Han visto alguna vez más un desfile? Los que han escrito esto yo creo que son de los que piensan que las hamburguesas se fabrican en los supermercados.
0 K 11
palestina #7 palestina
El ataque de la caballería
0 K 11
clavícula #2 clavícula
¿Se puede entrenar a un caballo para que haga sus necesidades cuando se le indique?
0 K 9
#3 BurraPeideira_
#2 Si el caballo es facha seguro que no.
0 K 11
Malinke #8 Malinke
#3 es antifa. :troll:
0 K 11
Esku #5 Esku
Representa muy bien lo que es Trump, su familia y la monarquia inglesa.
0 K 8
#11 luckyy
Melania Trump parece que viste el uniforme de las SS
0 K 8
TripleXXX #4 TripleXXX *
Se han dejado apagada la lámpara de la izquierda :troll:

Es que es lo que me ha hecho mas gracia del vídeo.
0 K 7

menéame