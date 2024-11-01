Domínguez ve "ilegal y xenófobo" el veto a Israel en Pontevedra porque "traslada odio"

Domínguez ha lamentado que una propuesta respecto al pueblo palestino, que el PP asegura que quería consensuar para poder aprobar un texto común, se haya transformado en una moción "en contra de los derechos humanos". Los populares achacan este veto, según traslada su portavoz, a que el informe del secretario del pleno advierte que esa medida presenta "serias dudas de legalidad", al afectar a terceras personas "limitando sus derechos", yendo en contra de una doctrina del Tribunal Supremo
| etiquetas: israel , palestina , genocidio , pp , pontevedra
No hay ni un solo día en que la hipocresía quede patente