Domínguez ve "ilegal y xenófobo" el veto a Israel en Pontevedra porque "traslada odio"

Domínguez ve "ilegal y xenófobo" el veto a Israel en Pontevedra porque "traslada odio"

Domínguez ha lamentado que una propuesta respecto al pueblo palestino, que el PP asegura que quería consensuar para poder aprobar un texto común, se haya transformado en una moción "en contra de los derechos humanos". Los populares achacan este veto, según traslada su portavoz, a que el informe del secretario del pleno advierte que esa medida presenta "serias dudas de legalidad", al afectar a terceras personas "limitando sus derechos", yendo en contra de una doctrina del Tribunal Supremo

XtrMnIO #3 XtrMnIO
Hay que ser muy mala persona para defender a quien asesina a niños.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Como ve el veto de Rusia?

No hay ni un solo día en que la hipocresía quede patente
#2 tromperri
Que hijos de puta somos... que odiamos a GENOCIDAS.
Jaime131 #1 Jaime131
No como Israel, que es todo amor y paz.
#5 uvi
Es el mismo cuento de siempre, ser tolerante con los intolerantes, cuando los intolerantes no toleran a los tolerantes.
