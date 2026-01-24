edición general
'Los domingos' se corona frente a 'Sirāt' en los Premios Feroz 2026

La película de Alauda Ruiz de Azúa, se ha impuesto a Sirāt, la otra favorita en Los Premios Feroz al vencer en 'Mejor Película Dramática' y llevarse al morral en conjunto cinco lobitos. "Esto es un milagro laico", ha dicho la cineasta vasca tras recibir también el galardón a 'Mejor Dirección' en esta ceremonia en Pontevedra organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).

#1 Chappie
los premios también están subvencionados?
#2 BastardWolf
mierdon de pelicula frente a Sirat
#3 SeñorPresunciones
Sirat está bastante bien, pero es que las interpretaciones en Los Domingos son canela en rama. Os recomiendo ver ambas. A mí me gustaron mucho ambas pelis.
#4 Ezkerro80
Para mí es el año de cualquier Película, cualquiera con un poco de Arte le gana la partida a Sirat, vaya película sin sentimiento y lejana de cualquier realidad.

Si no estuviese Promocionada por Los Almodóvar, no hubiese ganado ni el concurso de Cinexin de mi Barrio.
