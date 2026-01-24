'Los domingos' se corona frente a 'Sirāt' en los Premios Feroz 2026

La película de Alauda Ruiz de Azúa, se ha impuesto a Sirāt, la otra favorita en Los Premios Feroz al vencer en 'Mejor Película Dramática' y llevarse al morral en conjunto cinco lobitos. "Esto es un milagro laico", ha dicho la cineasta vasca tras recibir también el galardón a 'Mejor Dirección' en esta ceremonia en Pontevedra organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).