De la dominación al exterminio: la industria y estrategia militar de Israel desde 1948 [en]

Israel es uno de los países más militarizados del mundo. Las Fuerzas de Defensa de Israel, y el abanico más amplio de las fuerzas de seguridad israelíes, son el núcleo alrededor del cual se han desarrollado las instituciones, las estructuras financieras y la economía del país desde que David Ben-Gurion ordenó la fundación de las FDI el 26 de mayo de 1948. A lo largo de las décadas intermedias, la economía política del país se ha desarrollado en torno a este principio de organización central de la guerra.