Dolores Agenjo, la única persona que dijo no al 9N : "Se ha perdido el miedo"

La llamaron bruja, facha, la dijeron en su cara que personas como ella no deberían vivir, que ojalá le saliera un cáncer. Su nombre es Dolores Agenjo, y fue la única que el 9N, defendió la legalidad y le dijo no a Mas. No tendrás las llaves del colegio. No sin antes, firmar que eres el responsable. Ahora, cuenta la verdad en el juicio en el que Artur Mas dice que no sabía que saltarse la Constitución era ilegal.