edición general
12 meneos
35 clics

Los documentos internos de Palantir exponen la arquitectura tecnológica de las deportaciones masivas de Trump

El gobierno estadounidense experimenta con sofwares predictivos para perseguir migrantes

| etiquetas: migrantes , ice , eeuu , trump , deportaciones , palantir , software
10 2 0 K 182 tecnología
1 comentarios
10 2 0 K 182 tecnología
#1 guillersk
Precrime!!

Menudo momento histórico
0 K 10

menéame