Documentos desclasificados revelan que el presidente argentino Juan Domingo Perón vendió armas al régimen de Augusto Pinochet

Juan Domingo Perón e Isabel Perón autorizaron la venta secreta de armas a Chile durante los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet, según documentos desclasificados. La primera venta se concretó en noviembre de 1973, apenas dos meses después del golpe contra Allende. Los documentos muestran que las operaciones se realizaron con exenciones aduaneras y sin controles, bajo el argumento de “cooperación regional”. La revelación de estos documentos cuestiona la narrativa tradicional sobre el peronismo y su relación con la dictadura chilena