El documento Energía en Europa 2026 de Eurostat analiza las últimas tendencias energéticas en la UE

La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) de la Comisión Europa ha publicado la edición de 2026 de ‘Energía en Europa’, que ofrece una visión general de las últimas tendencias energéticas en la UE, con especial atención a la producción de energía, el consumo energético y el impacto ambiental. Este análisis actualizado sitúa el foco en la transición hacia fuentes renovables, en la evolución de los precios de la electricidad y en el comportamiento de los distintos sectores económicos dentro del mercado energético de la UE.