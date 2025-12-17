edición general
El documental ‘Justicia capturada’ sobre supuestos abusos de los jueces causa indignación en Rumania

El documental 'Justicia capturada' sobre supuestos abusos de los jueces causa indignación en Rumania

Miles de ciudadanos protestan varios días tras una investigación periodística que alerta de la connivencia entre el poder político y el judicial

| etiquetas: rumania , justicia , corrupción
2 comentarios
#1 unocualquierax
"... connivencia entre el poder político y el judicial". ¡ Pero si es lo más normal del mundo ! Aquí les podemos dar un máster.
el_Tupac #2 el_Tupac
Meanwhile in Spain...
