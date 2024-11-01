edición general
Doble velocidad en la sucesión de Mazón: Pérez-Llorca pisa el acelerador y Feijóo busca no quemarse electoralmente

Las negociaciones entre el PP y Vox para investir al alcalde de Finestrat como presidente de la Generalitat siguen en curso mientras en Génova hacen cuentas para no afectar al partido en las urnas. Al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo le está resultando complicado cerrar frentes y volver a una senda de trabajo en la que poder dedicarse, de manera completa, a tratar de recuperar el terreno que Vox le ha comido entre los votantes.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Busca no quemarse electoralmente Feijóo, si ya es un cadáver político, al que están buscando sucesor desde el PP.
#3 Albarkas
Ese compa ya está muerto. Nomás no le han avisado.
m.youtube.com/watch?v=fPQpF6kIAW4&pp=0gcJCR4Bo7VqN5tD
alcama #2 alcama
La izquierda está más preocupada por el resultado electoral que por cómo va la reconstrucción y qué medidas se toman para mitigar desastres.
Solo les preocupa cual va ser el candidato del PP, el resto se la pela.
#4 alkalin
#2 Los que gobiernan en la comunitat valenciana son las dos derechas y así les luce el pelo.
