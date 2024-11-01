Doble velocidad en la sucesión de Mazón: Pérez-Llorca pisa el acelerador y Feijóo busca no quemarse electoralmente

Las negociaciones entre el PP y Vox para investir al alcalde de Finestrat como presidente de la Generalitat siguen en curso mientras en Génova hacen cuentas para no afectar al partido en las urnas. Al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo le está resultando complicado cerrar frentes y volver a una senda de trabajo en la que poder dedicarse, de manera completa, a tratar de recuperar el terreno que Vox le ha comido entre los votantes.