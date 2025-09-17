La doble velocidad del 'new space' español: entre colosos aeronáuticos y el despegue de innovadoras startups

España ya no ocupa un papel nimio en la carrera espacial. En poco más de una década ha pasado de fabricar componentes para misiones de otros países a contar con startups, pymes y grandes compañías que diseñan satélites completos, desarrollan nuevos sistemas de propulsión y trabajan en cohetes de lanzamiento propios. El fenómeno, bautizado como new space, ha llegado aquí sigiendo la misma fórmula que en otros mercados: de la mano de capital privado, programas públicos e innovación —sobre todo gestada en universidades—.