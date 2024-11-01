·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7995
clics
Así quedó el Boeing 777 que Irán ocultó al mundo -
5400
clics
Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!
6992
clics
La Casa Blanca publica un tweet de Donald Trump diciendo "winning" (ganando) en loop durante 1 hora
4808
clics
Pirámide del sistema capitalista (1911) [ENG]
4131
clics
Tres muertos en un presunto brote de hantavirus en un crucero por el Atlántico [Ing]
más votadas
489
Ayuso, recibida con honores en México... tras previo abono de 300.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid
466
VÍDEO | La jueza de Kitchen corta el interrogatorio al exjefe del CNI: "Ha hablado más la jueza que Sanz Roldán"
335
"Proteger" el fútbol ya penaliza a nuestro ecosistema tecnológico: Vercel y BunnyCDN retiran sus nodos en España
411
La pesca de arrastre en Europa causa 90 veces más daños económicos que beneficios, según un estudio científico
271
Estados Unidos admite un ataque iraní con misiles de crucero a sus buques de guerra en Ormuz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
13
clics
El doble juego del PP con las televisiones públicas: fiscaliza a RTVE mientras purga y politiza las autonómicas que controla
Las quejas de los trabajadores por manipulación, la difusión de varios bulos y la ocultación de causas que implican a sus mandatarios marcan la gestión de los populares de los medios públicos
|
etiquetas
:
pp
,
medios
,
tve
,
rtve
,
manipulacion
16
2
0
K
147
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
2
0
K
147
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Cehona
Como los de Vox, prometiron la motosierra en Canal Sur y ahora tienen ellos los mejores sillones.
¡Oleeee!!
4
K
48
#3
Leon_Bocanegra
Y los lacayos del PP aquí todo el día repitiendo como loritos lo que les dicen sus amos. El otro día me decía uno que :
"
RTVE esta a AÑOS LUZ de la epoca de Aznar, e incluso de la epoca de Zapatero. Jamás habia visto un nivel tan bajo en RTVE en toda mi puñetera vida, y he vivido 5 gobiernos diferentes de ambos signos políticos
."
3
K
44
#1
ipanies
Para eso le votan los españoles!!!! Para que roben, mientan, manipulen y destruyan lo público... No han hecho nunca nada más, así que la única razón para votarles tiene que ser esa!!!
4
K
43
#5
reithor
El juego de tooooda la vida. Desde el nodo hasta Urdaci, pasando por las privadas.
3
K
43
#2
pepel
No saben manipular engendros más grandes, y se ejercitan con las pequeñas mientras esperan que Feijoo quiera ser presidente.
0
K
19
#7
MiguelDeUnamano
#2
Eso de que "no saben", más bien es que ahora mismo no pueden.
0
K
16
#6
hormiga_cartonera
*
Después te aparece el
VOTONTO
de turno, ignorante, que solo, por lo que sea, le parece que está politizada (ahora, antes no y las autonómicas tampoco) TVE.
A los putos
votontos
les tienen un mando metido en el culo y los activan y desastivan a placer. No entiendo como puede llegar alguien a ser tan retard hasta el punto de dejarse manipular de esa manera.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¡Oleeee!!
"RTVE esta a AÑOS LUZ de la epoca de Aznar, e incluso de la epoca de Zapatero. Jamás habia visto un nivel tan bajo en RTVE en toda mi puñetera vida, y he vivido 5 gobiernos diferentes de ambos signos políticos."
A los putos votontos les tienen un mando metido en el culo y los activan y desastivan a placer. No entiendo como puede llegar alguien a ser tan retard hasta el punto de dejarse manipular de esa manera.