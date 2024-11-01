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El doble juego del PP con las televisiones públicas: fiscaliza a RTVE mientras purga y politiza las autonómicas que controla

El doble juego del PP con las televisiones públicas: fiscaliza a RTVE mientras purga y politiza las autonómicas que controla

Las quejas de los trabajadores por manipulación, la difusión de varios bulos y la ocultación de causas que implican a sus mandatarios marcan la gestión de los populares de los medios públicos

| etiquetas: pp , medios , tve , rtve , manipulacion
16 2 0 K 147 politica
7 comentarios
16 2 0 K 147 politica
Cehona #4 Cehona
Como los de Vox, prometiron la motosierra en Canal Sur y ahora tienen ellos los mejores sillones.
¡Oleeee!!
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#3 Leon_Bocanegra
Y los lacayos del PP aquí todo el día repitiendo como loritos lo que les dicen sus amos. El otro día me decía uno que :

"RTVE esta a AÑOS LUZ de la epoca de Aznar, e incluso de la epoca de Zapatero. Jamás habia visto un nivel tan bajo en RTVE en toda mi puñetera vida, y he vivido 5 gobiernos diferentes de ambos signos políticos."
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ipanies #1 ipanies
Para eso le votan los españoles!!!! Para que roben, mientan, manipulen y destruyan lo público... No han hecho nunca nada más, así que la única razón para votarles tiene que ser esa!!!
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reithor #5 reithor
El juego de tooooda la vida. Desde el nodo hasta Urdaci, pasando por las privadas.
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pepel #2 pepel
No saben manipular engendros más grandes, y se ejercitan con las pequeñas mientras esperan que Feijoo quiera ser presidente.
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#2 Eso de que "no saben", más bien es que ahora mismo no pueden.
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hormiga_cartonera #6 hormiga_cartonera *
Después te aparece el VOTONTO de turno, ignorante, que solo, por lo que sea, le parece que está politizada (ahora, antes no y las autonómicas tampoco) TVE.

A los putos votontos les tienen un mando metido en el culo y los activan y desastivan a placer. No entiendo como puede llegar alguien a ser tan retard hasta el punto de dejarse manipular de esa manera.
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menéame