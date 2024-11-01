edición general
Doble estandar de Asmongold (eng)

Doble estandar de Asmongold (eng)  

Y recuerden amiguitos, este ser apoya el genocidio palestino

Mikhail #1 Mikhail
"Stop making stupid people famous"
Bretenaldo #2 Bretenaldo
No se quien coño es asmongol pero hace honor a su nombre porque la viñeta es para retrasados.
