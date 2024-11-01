edición general
La Doble Condena: Cáncer y Desatención Sanitaria en Andalucía en el Espejo de las Políticas de saqueo público de gobiernos autonómicos del PP

Cómo el Saqueo de la Sanidad Pública Condena a las Mujeres con Cáncer. La Trama Perfecta: Corrupción, Puertas Giratorias. La corrupción en la sanidad no es un caso aislado, es el modus operandi. Cada euro desviado en un sobreprecio, cada comisión ilegal en un contrato de material, se traduce directamente en una mamografía retrasada, una sesión de quimioterapia cancelada o una muerte evitable. Las mujeres con cáncer en Andalucía, Madrid, Valencia y el resto de autonomías están luchando contra un sistema político corrupto

etiquetas: saqueo público , corrupción politica=muertes
4 comentarios
#1 tierramar
La solución ya no pasa por parches. Pasa por:
Auditorías públicas exhaustivas de toda la contratación sanitaria de las dos últimas décadas en las comunidades gobernadas por el PPSOE. La inhabilitación permanente y la recuperación de todos los fondos públicos desviados de los responsables políticos y sus testaferros. Una investigación parlamentaria que ponga en evidencia el modelo de saqueo y sus consecuencias mortales.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues a 17,61 € las mamografía que se han concertado sale más barato que en el hospital público
www.meneame.net/story/sas-concierta-privada-mamografias-programa-criba
A.more #2 A.more
Como se llamaba el caballo de atila? Aquel por donde pasaba no crecía la hierba?
Pp
A.more #3 A.more
Los cuatro guerreros de la apocalipsis.
El hambre, la guerra, la peste, y el pp
