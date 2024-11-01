La Doble Condena: Cáncer y Desatención Sanitaria en Andalucía en el Espejo de las Políticas de saqueo público de gobiernos autonómicos del PP

Cómo el Saqueo de la Sanidad Pública Condena a las Mujeres con Cáncer. La Trama Perfecta: Corrupción, Puertas Giratorias. La corrupción en la sanidad no es un caso aislado, es el modus operandi. Cada euro desviado en un sobreprecio, cada comisión ilegal en un contrato de material, se traduce directamente en una mamografía retrasada, una sesión de quimioterapia cancelada o una muerte evitable. Las mujeres con cáncer en Andalucía, Madrid, Valencia y el resto de autonomías están luchando contra un sistema político corrupto
| etiquetas: saqueo público , corrupción politica=muertes
Auditorías públicas exhaustivas de toda la contratación sanitaria de las dos últimas décadas en las comunidades gobernadas por el PPSOE. La inhabilitación permanente y la recuperación de todos los fondos públicos desviados de los responsables políticos y sus testaferros. Una investigación parlamentaria que ponga en evidencia el modelo de saqueo y sus consecuencias mortales.
www.meneame.net/story/sas-concierta-privada-mamografias-programa-criba
El hambre, la guerra, la peste, y el pp