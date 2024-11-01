La Doble Condena: Cáncer y Desatención Sanitaria en Andalucía en el Espejo de las Políticas de saqueo público de gobiernos autonómicos del PP

Cómo el Saqueo de la Sanidad Pública Condena a las Mujeres con Cáncer. La Trama Perfecta: Corrupción, Puertas Giratorias. La corrupción en la sanidad no es un caso aislado, es el modus operandi. Cada euro desviado en un sobreprecio, cada comisión ilegal en un contrato de material, se traduce directamente en una mamografía retrasada, una sesión de quimioterapia cancelada o una muerte evitable. Las mujeres con cáncer en Andalucía, Madrid, Valencia y el resto de autonomías están luchando contra un sistema político corrupto