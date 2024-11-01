DJ Boy, el arcade de lucha callejera sobre patines

DJ Boy es un clásico videojuego beat 'em up desarrollado por la compañía japonesa Kaneko y publicado originalmente como Arcade en 1989, así como para la consola Mega Drive (Sega Genesis) al año siguiente. Conocido también como DJ Kid, el juego está inspirado en la cultura hip hop de las ciudades estadounidenses a finales de los 80, y su característica principal es que muchos de los personajes se desplazan en patines en lugar de caminar o correr.