Divulgación de la Ciencia: ¿Robots humanoides en casa?

Las empresas tecnológicas están invirtiendo cantidades enormes de dinero para desarrollar robots humanoides con la intención de que se les use en el hogar. Una de esas empresas, Figure AI, afirma que la introducción de robots humanoides en el hogar está a punto de revolucionar el cuidado de los ancianos y la realización de tareas rutinarias en casa. Goldman Sachs predice que el mercado de robots humanoides podría suponer unos ingresos de 38.000 millones de dólares hacia 2035.
| etiquetas: divulgación de la ciencia , robots humanoides
Lo de la privacidad va a ser una gran barrera. En una era en que se ha descubierto que una Roomba o incluso un robot de cocina está enviando datos al fabricante, que un robot doméstico no lo vaya a hacer también es de ilusos. Y además con más capacidad de reunir datos. Supongo que venderán la moto de que es para mejorar la seguridad del propietario de ese androide.
De todas maneras otra cosa que no menciona el artículo es que otro gran escollo es la batería. Cuanto más grande ese androide, más pesa y más batería necesita. Pero la batería no puede tampoco ser muy grande. La autonomía marcará mucho el éxito de esos androides.