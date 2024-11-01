Divulgación de la Ciencia: ¿Robots humanoides en casa?

Las empresas tecnológicas están invirtiendo cantidades enormes de dinero para desarrollar robots humanoides con la intención de que se les use en el hogar. Una de esas empresas, Figure AI, afirma que la introducción de robots humanoides en el hogar está a punto de revolucionar el cuidado de los ancianos y la realización de tareas rutinarias en casa. Goldman Sachs predice que el mercado de robots humanoides podría suponer unos ingresos de 38.000 millones de dólares hacia 2035.