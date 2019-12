El divorcio es cosa de valientes

"El divorcio no es un fracaso. Fracaso es fingir que eres feliz en una relación donde no quieres estar". Hace poco leí en redes este mensaje y lo guardé. Lo que antes me parecía uno de los grandes dramas o traiciones, el divorcio, ahora creo que empiezo a entenderlo. Y no es fácil. Primero porque el amor romántico nos impide romper sin cargar con kilos de culpa. Segundo, no nos enseñaron a separarnos, con papeles o sin ellos.