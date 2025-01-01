edición general
Diez años de recortes en los bomberos y los medios antiincendios: radiografía autonómica de un dispositivo al límite

En la última década, los recortes han erosionado la capacidad de respuesta de bomberos, bomberos forestales y medios contra incendios en buena parte de las comunidades autónomas. Los datos confirman la caída de la prevención, mientras sindicatos y operativos denuncian falta de personal, contratos estacionales y equipos obsoletos.

Deviance #3 Deviance
Para que luego una sabandija que se apellide Gallardo Frigs se haya levantado 80.000 pavos al año viva a cuerpo de rey sin hincarla.
Fachapobres: " SOIS MUY TONTOS Y PERJUDICIALES".
efectogamonal #1 efectogamonal
El sector mas abandonado por la administración y el que siempre está ahí cuando más se le necesita, paradójico, eh? {0x1f525}
OCLuis #2 OCLuis
#1 Eso es por quienes luchan contra el fuego en el monte. Esa gente está hecha de una pasta especial. Su sacrificio, su entrega Y SU ESTÓMAGO -en algunas ocasiones, viendo la mierda que les dan para reponer fuerzas- no conoce límites. Tanto los que luchan en tierra como desde el aire.
espinor #4 espinor
Es un poco como con los profesores, enfermeros, médicos, etc. Precisamente, las profesiones más necesarias son muchas veces las menos cuidadas.

Supongo que tendrá algo que ver el que sean profesiones que contribuyen al bien social y son mantenidas por todos, en lugar de profesiones más individualistas que sólo benefician a quien lo puede pagar. Y, claro, hay toda una corriente política que eso del bien común y social no les parece una buena idea.

PD: Por cierto, la foto es impresionante. El bombero parece enfrentarse a un dragón de fuego!
#6 Jjota
#4 totalmen de acuerdo. Así nos va.
#5 cocococo
Para que haya menos incendios en el monte hay que poner a muchos rumiantes a pastar el césped, hay que poner más cabras y menos cabrones en los despachos políticos, supongo.
