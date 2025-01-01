Diez años de recortes en los bomberos y los medios antiincendios: radiografía autonómica de un dispositivo al límite

En la última década, los recortes han erosionado la capacidad de respuesta de bomberos, bomberos forestales y medios contra incendios en buena parte de las comunidades autónomas. Los datos confirman la caída de la prevención, mientras sindicatos y operativos denuncian falta de personal, contratos estacionales y equipos obsoletos.
| etiquetas: bbff , recortes , ccaa , equipos obsoletos , precariedad laboral
Fachapobres: " SOIS MUY TONTOS Y PERJUDICIALES".
Supongo que tendrá algo que ver el que sean profesiones que contribuyen al bien social y son mantenidas por todos, en lugar de profesiones más individualistas que sólo benefician a quien lo puede pagar. Y, claro, hay toda una corriente política que eso del bien común y social no les parece una buena idea.
PD: Por cierto, la foto es impresionante. El bombero parece enfrentarse a un dragón de fuego!