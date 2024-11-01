edición general
Diversos municipios valencianos suspenden las clases mañana por las tormentas

Las tormentas que barren este lunes por la tarde la Comunidad Valenciana, y han obligado Emergencias a declarar en toda la autonomía la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones por el episodio de fuertes lluvias, también ha obligado algunos ayuntamientos a cancelar las clases escolares, justo el día siguiente a haber empezado.

#_2 Si para #0 todo es una catástrofe, cuando venga otra tromba como la del 29-O, quién le va a prestar atención a las alertas después de tu bombardeo continuo? Esperas que nos vamos a quedar en casa por miedo a morir cada vez que llueva?

Pienso que tu actitud es muy equivocada y contraproducente.
Es precipitado, Mazón no tiene reserva en el Ventorro hasta el juernes y ahora tienen grandes pompols para que los desagües desagüen.
Plan de inundaciones, clases suspendidas, reventones, 40 litros en menos de 1 hora pero soy un exagerao y van a a hundir todo que envio a meneame lo que saque pa que no se sepa porque lo que cuento incomoda a la actividad económica aunque muera la gente

Es criminal
#15 Te dejo que tengo que enviar millones de correos a todo el mundo pa que todo el mundo lo sepa :-)
Relacionada y silenciada: Reventón térmico y lluvia en Xátiva (València) deja escenas de pánico www.meneame.net/m/actualidad/reventon-termico-lluvia-xativa-valencia-d
#9 Mira #1

Mira la noticia

Mira lo que dicen los guiris que les han destruido todo en reddit  media
#8 Te vas a inventar las normas para intentar desquiciarme y silenciar el tema? estáis deseperados eh
#12 Un absoluto sinvivir, créeme. Un holocausto de angustia.
#11 No se lo tengamos en cuenta. Lo que necesita es ayuda profesional.
#5 Spam es el abuso de fuentes, se envian diferentes fuentes tu lo que quieres es silenciar el problema y que muera mucha gente

Como abascal, florentino perez, mercadona...
#6 Spam es tener karma de +17 y enviar más de una noticia del mismo medio dentro de las 5 últimas. Lee las normas.
#_6 Estás acusando a #8 de un delito muy grave. Se acabaron los paños calientes.
Errónea: Elx, el Campello, Cox, Redován, Sant Vicent del Raspeig, Callosa de Segura, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola, Rafal, Albatera no son Comunidad Valenciana :troll:
#4 Me he asustado porque pensaba que Alicante ciudad no iba a cerrar clases también, pero es que en la noticia primero dicen "incluida la capital" y luego enumeran esas ciudades.

Justo hace un rato cenando con mis padres y mi hermano, éste último me ha enseñado un video de una palmera partiéndose por la mitad y saliendo despedida por el aire y la lluvia en Alicante.

Las palmeras, para el que no lo sepa, son tremendamente fibrosas y es jodidamente complejo romper una, están hechas para aguantar fuertes vientos.

Miedito, a ver mañana qué tal.
Hay un poco de noticia en tu alarmismo.
