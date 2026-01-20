edición general
El distintivo creado por Inclusión para que las empresas apoyen a los beneficiarios del IMV no despega

De las siete entidades que solicitaron el ‘Sello de Inclusión Social’ entre 2022 y 2025, solo tres lo han conseguido. Y algunas solo ayudan a uno o dos beneficiarios por año.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
pero el chiringuito de empresa pública o privada que se ha llevado la pasta diseñando el distintivo, los requisitos, el papeleo de las solicitudes y de las comprobaciones, etc. eso marcha de maravilla!
