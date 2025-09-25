edición general
5 meneos
14 clics
Se disparan las agresiones sexuales en Bilbao: 158 casos hasta agosto

Se disparan las agresiones sexuales en Bilbao: 158 casos hasta agosto

El Ayuntamiento aprueba por unanimidad renovar sus protocolos para combatir la violencia machista

| etiquetas: agresiones sexuales , bilbao
4 1 0 K 42 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 42 actualidad
#1 Juez_Falcone
Se necesitan más puntos rosas y menos prejuicios
0 K 9
#4 lectorcritico
Contenido para suscriptores y el modo lectura no lo arregla
www.deia.eus/bilbao/2025/09/25/bilbao-revisara-protocolos-violencia-ma
0 K 9
#2 lectorcritico *
renovar los mismo o replantearse lo que funciona y lo que no?
Y como se puede mejorar.
Tambien hay que cuestionarse el grado de la agresion, porque el termino a perdido su valor definitorio. Agresion puede ir de beso o tocar culo a agresion de alta intensidad. Termino que se ha puesto de moda en noticias, pero no aclará casi nada de lo que ha sido la agresion.
0 K 9
#3 Toponotomalasuerte *
Yo quiero pensar que hay más seguridad y protección que te anima a denunciar. Aunque viendo la horda de subnormales retrógrados y como hablan de las mujeres últimamente ya no se que pensar.

Mira como #2, para el que es importante saber hasta donde te la meten. Si solo te tocan un poco el chochete, tpoco es para ponerse hecha una furia! Son bromis.
0 K 9

menéame