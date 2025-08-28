edición general
Se dispara el tabaco de contrabando en Barcelona: de 800 cajetillas a 6.128 en un año

El decomiso de tabaco de contrabando que transita por Barcelona se ha disparado un 666% en un año. El tráfico ha pasado de 800 cajetillas en 2024 a 6.128 en lo que va de 2025. Y hay nuevas rutas, como la última descubierta: de Alemania a Barcelona en avión, para seguir en coche compartido hacia París. Así lo ha advertido este viernes la Policía Nacional, tras su última operación contra el tabaco de contrabando, el pasado 22 de agosto. El decomiso de tabaco de contrabando que transita por Barcelona se ha disparado un 666% en un año.

#10 Setis
Como hacer una no-noticia: en España se consume 625 millones de cajetillas al año. Han decomisado 6100 de contrabando. Han decomisado el 0.000976%. O el equivalente a una centésima de cigarrillo por fumador.

O visto de otra manera: aproximadamente 22000 euros en impuestos. Con revisar las cuentas de cualquier político medio sucio sacarían más.
#2 Tensk
¿Eso cuánto es en bateas?
reithor #3 reithor
Dentro de poco, la costa llena de bateas. Si las ponen bien evitan además que entren cruceros grandes.
#12 chocoleches
Seis mil cajetillas de tabaco en un año es un puto chiste. Seiscientos cartones, el consumo de veinte fumadores de paquete diario.

Supongo que la periodista ha visto el porcentaje y ha dicho "notición".
Connect #8 Connect
#5 Supermercados 24 horas: tiendas de Cánabis, tiendas de móviles, tiendas de empanadillas argentinas, centenares de cafeterías, etc.... Hay un montón de negocios replicados hasta la saciedad, no solo supermercados 24 horas. Y no se entiende como todos esos pueden cuadrar números si cada uno de ellos tienen la competencia a ambos lados y en la acera de enfrente.
Connect #4 Connect
En Barcelona corre dinero negro como nunca. Y todo es por el turismo. No solo estas cajetillas. En las playas se vende de todo, desde mojitos a latas o pareos, a alquiler de sombrillas, masajes,etc...

Pero luego los aeropuertos son otro imán de negocios en negro: transfer contratados a través de whatsapp, gente que te guarda el coche una semana a precios de risa (aunque luego usan para otras cosas mientras tú estás de viaje), embaladores de maletas, vendedores de bocadillos a taxistas,…   » ver todo el comentario
Kyoko #5 Kyoko
#4 Hay dinero negro, si, pero si a los mendas que pescan los expulsasen de España, bajaría el problema un montón.
Solo que controlasen a los pakistanies que abren supers milagrosos (no hay clientes pero se mantienen abiertos en localizaciones premium), pues lo tienen todo: comida caducada, lavado de dinero de la droga, inmigración ilegal en condiciones de esclavitud (duermen en la tienda), etc.
No es el turismo. Acabo de volver de Austria y tienen turistas a patadas, y no ves a nadie vendiendo…   » ver todo el comentario
#11 Morsa
666% de incremento? Obra de satanás. Necesitamos donar dos o tres iglesias y catedrales a la iglesia para que nos proteja y solucione el problema.
#1 Katos *
Con el doble de cancerígenos y metales pesados y sin impuestos.

¿¿Soy yo o los catalanista aún gobiernan peor que los casposos españoles castellanos qué dicen combatir y ser el origen de todo mal en Catalunya??
ciriaquitas #7 ciriaquitas
#1 Vaya pedazo de calzador que acabas de meter.
Tito_Keith #9 Tito_Keith
#1 a según qué prensa le gusta airear los delitos en Cataluña pero otros se quedan sin espacio. En Cataluña no hay más tabaco de contrabando que en Galicia o Cádiz, pero de estos sitios no se habla porque catalanes malos
