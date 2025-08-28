Se dispara el tabaco de contrabando en Barcelona: de 800 cajetillas a 6.128 en un año

El decomiso de tabaco de contrabando que transita por Barcelona se ha disparado un 666% en un año. El tráfico ha pasado de 800 cajetillas en 2024 a 6.128 en lo que va de 2025. Y hay nuevas rutas, como la última descubierta: de Alemania a Barcelona en avión, para seguir en coche compartido hacia París. Así lo ha advertido este viernes la Policía Nacional, tras su última operación contra el tabaco de contrabando, el pasado 22 de agosto. El decomiso de tabaco de contrabando que transita por Barcelona se ha disparado un 666% en un año.