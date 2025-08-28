Se dispara el tabaco de contrabando en Barcelona: de 800 cajetillas a 6.128 en un año

El decomiso de tabaco de contrabando que transita por Barcelona se ha disparado un 666% en un año. El tráfico ha pasado de 800 cajetillas en 2024 a 6.128 en lo que va de 2025. Y hay nuevas rutas, como la última descubierta: de Alemania a Barcelona en avión, para seguir en coche compartido hacia París. Así lo ha advertido este viernes la Policía Nacional, tras su última operación contra el tabaco de contrabando, el pasado 22 de agosto. El decomiso de tabaco de contrabando que transita por Barcelona se ha disparado un 666% en un año.
O visto de otra manera: aproximadamente 22000 euros en impuestos. Con revisar las cuentas de cualquier político medio sucio sacarían más.
Supongo que la periodista ha visto el porcentaje y ha dicho "notición".
Pero luego los aeropuertos son otro imán de negocios en negro: transfer contratados a través de whatsapp, gente que te guarda el coche una semana a precios de risa (aunque luego usan para otras cosas mientras tú estás de viaje), embaladores de maletas, vendedores de bocadillos a taxistas,… » ver todo el comentario
Solo que controlasen a los pakistanies que abren supers milagrosos (no hay clientes pero se mantienen abiertos en localizaciones premium), pues lo tienen todo: comida caducada, lavado de dinero de la droga, inmigración ilegal en condiciones de esclavitud (duermen en la tienda), etc.
No es el turismo. Acabo de volver de Austria y tienen turistas a patadas, y no ves a nadie vendiendo… » ver todo el comentario
¿¿Soy yo o los catalanista aún gobiernan peor que los casposos españoles castellanos qué dicen combatir y ser el origen de todo mal en Catalunya??